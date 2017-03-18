Информатор WADA объяснил свой отъезд из России

Спортсмен фигурирует в документальном фильме немецкого телеканала ARD о систематическом применении допинга в России, которую показали 22 января. В фильме Дмитриев, среди прочего рассказал, что тренер российских легкоатлетов Владимир Казарин , которого отстраняли по подозрению в нарушении антидопинговых правил, продолжает работать.

«Я не планировал покидать свою страну, когда давал интервью ARD в январе. Я не жалею о том, что сказал. Необходимо было выступать против допинговой культуры в России. Люди должны громко заявлять об этом, иначе в российском спорте не произойдет настоящих культурных изменений. Но, увидев, что получилось со мной, я понял, что лучше уехать. На данный момент я чувствую себя в безопасности. Нужно было, чтобы я сбежал», — сказал он.

Он рассказал, что после интервью к нему пришли из военкомата, где о нем не вспоминали долгие годы. По словам Дмитриева, сотрудники военкомата пригрозили ему тюрьмой. «Они заставили меня подписать документ, чтобы отчитаться 27 февраля в военкомате. У меня не было выбора. Играть в героя было бессмысленно», — заявил бегун. Он также сообщил, что Следственный комитет пытался давить на него, обращаясь с ним «как с преступником». Следователь, по словам Дмитриева, была очень груба с ним, не слушала и кричала на него во время допроса. «Вы знаете, что мы не любим шпионов в России? Как теперь с этим жить? Как вы договоритесь со своей совестью, ведь вы теперь доносчик? Вы счастливы теперь?» - процитировал спортсмен ее вопросы.

Первый документальный фильм канала был показан в декабре 2014 года. В нем бегунья Юлия Степанова и ее муж Виталий Русанов, бывший сотрудник Российской антидопинговой организации (РУСАДА) рассказали о том, что российские легкоатлеты принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров.