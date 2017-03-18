Болельщики «Спартака» адресовали ещё один баннер английскому каналу BBC

Болельщики столичного «Спартака» во время матча 20-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» развернули на гостевой трибуне второй баннер с обращением к английскому каналу BBC.

На первом плакате аббревиатура BBC расшифровывается как Blah Blah Channel, что можно перевести на литературный русский как «Канал, демонстрирующий чепуху».

Спустя несколько минут на трибуне гостей появился ещё один баннер, в котором аббревиатуру телеканала перевели на русский лад: «Болельщики Большой Страны». На баннере изображены известные люди из политики и шоу-бизнеса, которые являются футбольными болельщиками, а также надпись «Welcome To Russia 2018».