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Моуринью поделился впечатлениями от пребывания в России
Фото: Dave Thompson / AP
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на пресс-конференции рассказал журналистам о том, как его команда чувствовала себя в России, сообщает The Daily Mirror.
9 марта на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы, на котором «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1). В ответном поединке на своем поле «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 1:0, выйдя в четвертьфинал турнира.
Тренер англичан отметил, что в России все было хорошо, а игроки себя чувствовали в полной безопасности, претензии вызвало лишь качество газона на стадионе. «"Ростов" хорошо относился к нам, люди в отеле и аэропорту были очень милы. Думаю, как и наши фанаты, я чувствовал себя безопасно и комфортно», — заявил Моуринью.
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