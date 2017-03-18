Моуринью поделился впечатлениями от пребывания в России

9 марта на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы, на котором «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1). В ответном поединке на своем поле «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 1:0, выйдя в четвертьфинал турнира.

Тренер англичан отметил, что в России все было хорошо, а игроки себя чувствовали в полной безопасности, претензии вызвало лишь качество газона на стадионе. «"Ростов" хорошо относился к нам, люди в отеле и аэропорту были очень милы. Думаю, как и наши фанаты, я чувствовал себя безопасно и комфортно», — заявил Моуринью.