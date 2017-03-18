Польских фанатов наказали за нападение на россиян во время Евро

Суд Польши приговорил двух польских фанатов за нападение на российских болельщиков во время Евро-2012. Им предстоит провести полтора года на общественных работах и выплатить штраф в размере €1150. Летом 2016 года перед матчем группового этапа финальной стадии Польша — Россия россиян избили местные хулиганы, сообщает RT

Обвинение настаивало на лишении свободы на один год и три месяца. Подсудимые не признали свою вину и намерены подать апелляцию. Как отмечается, они были координаторами других нападавших, а не рядовыми участниками беспорядков в Варшаве. Суд установил, что эти фанаты фактически были организаторами нападения на российских болельщиков. Один из них постоянно был на связи по телефону с другими хулиганами. В разговорах обсуждались детали нападения: где и как бить россиян и даже что делать с триколорами.

По словам комментатора Александра Шмурнова, видевшего, что происходило во время марша, поляки стали провоцировать одиноко идущих болельщиков, плевали им в лицо, выхватывали атрибутику, толкали. Если кто-то сопротивлялся, наскакивали по два-три человека и били. «Во время одной из таких драк, свидетелем которой я стал, нашего болельщика ударили по голове кулаком. В руке у нападавшего был кастет или завёрнутый нож, поскольку фанату пробили голову. Он был в луже крови. К счастью, полицейские быстро подоспели на помощь», — рассказал журналист.

После столкновений болельщиков, как до, так и после встречи команд двух стран, было госпитализировано около 150 человек, среди них 19 иностранных граждан. Были задержаны 156 поляков и 20 россиян. Довольно быстро суд начал выносить приговоры фанатам. Были оглашены приговоры восьми полякам, атаковавшим колонну российских болельщиков. Некоторые из них получили штраф в размере немногим более 100 евро, другие были приговорены к условным срокам от 3 до 12 месяцев.