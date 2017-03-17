Шарапова: за последний год я выпила больше алкоголя, чем когда-либо в жизни

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что за последний год употребила гораздо больше алкоголя, чем когда-либо в жизни, в связи с выходами на публику.

«За прошедший год я употребила алкоголя гораздо больше, чем когда-либо в жизни. Но это связано с тем, что я выходила в свет. Если бы я занималась только теннисом, то сошла бы с ума», — приводит слова Шараповой Vogue.

Теннисистка Шарапова отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Первоначально она была отстранена с 26 января 2016 года на 24 месяца, однако позднее Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации теннисистки до 15 месяцев, что даст ей возможность принимать участие в соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

Шарапова уже получила приглашения участвовать в турнирах WTA в Риме и Мадриде.

Ранее сообщалось, что решение по допуску Шараповой к « Ролан Гаррос » будет принято не позднее, чем за четыре недели до турнира.

Россиянка Мария Шарапова, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония, призналась, что в последнее время стала употреблять больше алкоголя.