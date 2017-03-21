СМИ: бой Емельяненко с Митрионом в Bellator состоится 24 июня в Нью-Йорке

Бой в рамках организации Bellator между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом , ранее отмененный из-за госпитализации американца, состоится 24 июня в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал ММАfighting.

Бой запланирован в рамках турнира Bellator 180, который состоится 24 июня на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

40-летний Емельяненко должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия в бое из-за плохого самочувствия, поединок был официально перенесен.

Позднее стало известно, что у спортсмена нашли камни в почках. Глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что восстановление Митриона может занять длительное время, отметив, что Емельяненко проведет свой следующий бой в мае или июне, а его соперником, если Митрион не успеет восстановиться, станет другой американский боец Мохаммед Лаваль.