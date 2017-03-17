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СМИ: Футболисты Акинфеев, Глушаков, Жирков и Денисов оказались в допинг-списке Макларена
Четыре известных российских футболиста, в разные годы выступавшие за национальную сборную, присутствуют в докладе профессора Ричарда Макларена о допинге.
Об этом сообщает издание Life со ссылкой на источник в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
«Действительно, мы уже направили во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запрашиваемые копии протоколов допинг-проб российских футболистов. По нашим данным, Игорь Акинфеев попал под номером A0016, а Юрий Жирков в списке Макларена значится под номером А0997», — сообщил источник.
Помимо вратаря ЦСКА и полузащитника «Зенита» в списке также присутствуют хавбеки «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков и Игорь Денисов.
Ранее сообщалось, что WADA запросило копии протоколов допинг-проб двух других российских футболистов — Романа Широкова и Александра Кокорина.
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