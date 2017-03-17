Моуринью перед матчем подарил тренеру "Ростова" загадочную коробку

"Мы только что увидели, как вы передали вашим оппонентам приятный на вид презент. Что было в коробке?", — такой вопрос задали Моуринью в эфире телеканала.

"Да, мне сделали прекрасный подарок в Ростове, совершенно прекрасный, поэтому я тоже должен был что-то подарить ему в ответ", — ответил тренер "Манчестер Юнайтед".

По его словам, он и тренер "Ростова" Курбан Бердыев "любят друг друга" с 2010 года, когда "Интер" играл против "Рубина" в Казани в рамках Лиги чемпионов (Бердыев тренировал "Рубин" до 2013 года — ред.).

Моуринью назвал Бердыева "очень приятным человеком, очень вежливым, хоть и немного закрытым".

"Так что я был более чем счастлив передать ему прекрасный подарок от нашего клуба", — резюмировал тренер МЮ, так и не дав ответ на вопрос о содержимом коробки.

"Ростов", сыгравший в ничью против "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, проиграл в ответном со счетом 0:1 и выбыл из турнира.