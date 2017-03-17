Моуринью прокомментировал эпизод с бананом в матче с "Ростовом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал эпизод, произошедший в ходе ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" (1:0). В середине второго тайма наставник собственноручно очистил банан, после чего с помощью одного из запасных передал его защитнику команды Маркусу Рохо , который спустя пару секунд съел его прямо на поле. Благодаря домашней победе над вице-чемпионом РФПЛ "МЮ" вышел в четвертьфинал турнира.

"Если вы когда-нибудь уставали в своей жизни, то должны знать, что организму нужно что-нибудь. Я уставал, поэтому знаю. Игрок попросил банан, и это не очень смешно. Это обычное уважение к футболистам", - передает слова португальца "Би-би-си".