Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Мужскую сборную Италии по футболу впервые в истории возглавит женщина
Бывшая футболистка Патриция Панико станет первой женщиной-тренером, возглавившей одну из сборных Италии по футболу.
Об этом сообщает Football Italia.
Панико будет возглавлять мужскую юношескую сборную Италии в возрасте до 16 лет в двух предстоящих играх.
Также Панико является ассистентом главного тренера сборной до 19 лет.
Панико провела 193 матча, записав на свой счёт 104 гола, в составе женской сборной Италии. Она 14 раз становилась лучшим бомбардиром чемпионата Италии среди женщин, что является рекордным достижением.
Ранее сообщалось, что украинец Анатолий Тимощук станет ассистентом тренера «Зенита» Мирчи Луческу.
Оставить комментарий