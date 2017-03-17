Мужскую сборную Италии по футболу впервые в истории возглавит женщина

Бывшая футболистка Патриция Панико станет первой женщиной-тренером, возглавившей одну из сборных Италии по футболу.

Об этом сообщает Football Italia.

Панико будет возглавлять мужскую юношескую сборную Италии в возрасте до 16 лет в двух предстоящих играх.

Также Панико является ассистентом главного тренера сборной до 19 лет.

Панико провела 193 матча, записав на свой счёт 104 гола, в составе женской сборной Италии. Она 14 раз становилась лучшим бомбардиром чемпионата Италии среди женщин, что является рекордным достижением.