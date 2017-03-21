СМИ: «Манчестер Сити» попытается приобрести Месси

Как сообщает британское издание Sunday Express, руководство «Манчестер Сити» грядущим летом намерено продать некоторых игроков, а также выделить £200 млн на трансферы. За счёт этих денег клуб и попытается пригласить Месси, который до сих пор не продлил контракт с «Барселоной».

Также сообщается, что аргентинский футболист не торопится ставить подпись под новым соглашением с испанским клубом из-за разногласий по вопросу заработной платы. Месси хочет получать порядка €40 млн за сезон.

Ранее сообщалось, «Барселона» предлагает Месси €40 млн подъёмных за продление контракта.