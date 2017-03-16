Бердыев может стать консультантом сборной России по футболу на ЧМ-2018

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев может стать консультантом сборной России по футболу во время домашнего чемпионата мира в 2018 году.

К Бердыеву планируют обратиться за консультацией при разборе соперников по групповой стадии, сообщает Агентство бизнес новостей. Входить в тренерский штаб Станислава Черчесова экс-наставник «Рубина» и «Ростова» не собирается.

Под руководством Бердыева «Ростов» в сезоне 2015/16 завоевал серебряные медали чемпионата России и право выступить в Лиге чемпионов.

Ранее был назван состав сборной России по футболу на товарищеские матчи в марте против Кот-д’Ивуара и Бельгии.