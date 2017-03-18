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Шипулин выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону
В Норвегии на заключительном этапе Кубка мира по биатлону россиянин Антон Шипулин снова выиграл у француза Мартена Фуркада. На сей раз в пасьюте - гонке преследования. Шипулин прошел дистанцию в 12,5 км за 32 минуты 11,9 секунды, а француз отстал на 5,7 секунды. При этом россиянин допустил один промах, а Фуркад - два.
На третье место в этой гонке вышел норвежец Йоханнес Бё, также допустивший два промаха.
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