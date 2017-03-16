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В Казахстане убит чемпион мира по пауэрлифтингу
Фото: nur.kz
В казахстанском городе Кокшетау задержана группа студентов по подозрению в убийстве чемпионом мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского, сообщает "Интерфакс".
По данным полиции, ночью 14 марта между студентами колледжа и 25-летним Галузинским произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой спортсмен получил ножевые ранения и скончался на месте происшествия.
По поводу случившегося проводится досудебное расследование. На данный момент под стражей находится 18-летний молодой человек, другие четверо отпущены под подписку о невыезде.
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