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"Краснодар" проиграл "Сельте" и не смог выйти в 1/4 финала Лиги Европы
Российский футбольный клуб "Краснодар" дома проиграл испанской "Сельте" со счетом 0:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Забитыми мячами отметились Уго Мальо (52-я минута) и Яго Аспас (80). Первый матч также завершился победой испанской команды - 2:1.
На 86-й минуте встречи полузащитник хозяев Шарль Каборе получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Соперник "Сельты" по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.
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