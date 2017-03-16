"Краснодар" проиграл "Сельте" и не смог выйти в 1/4 финала Лиги Европы

Российский футбольный клуб "Краснодар" дома проиграл испанской "Сельте" со счетом 0:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

На 86-й минуте встречи полузащитник хозяев Шарль Каборе получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Соперник "Сельты" по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.