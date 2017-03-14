СМИ сообщили о намерении "Зенита" продать Александра Кокорина

В клубе всерьез обеспокоены поведением Кокорина , неоднократно попадавшего в неприятные ситуации, сообщает еженедельник "Футбол". Можно вспомнить, как руководство "Зенита" оштрафовало и отправило Александра во вторую команду после бурной вечеринки в Монако минувшим летом.

Ну а последний скандал с участием футболиста произошел в конце февраля, когда Кокорин попался на езде по "встречке" в Москве. Не исключено, что он будет лишен водительских прав.

Не лучше дела обстоят у Александра и в "Зените". В этом году он провел уже четыре матча за питерцев, и не отметился результативными действиями. Как итог - главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Кокорина на контрольные встречи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

Напомним, контракт Кокорина с "Зенитом" истекает летом 2019 года.