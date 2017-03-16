Определились все участники четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов

Стали известны все участники четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов.

В среду футболисты "Монако" обыграли английский "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала со счетом 3:1 и вышли в четвертьфинал. В параллельной игре мадридский "Атлетико" сыграл вничью с леверкузенским "Байером" (0:0) и также стал четвертьфиналистом турнира.

Ранее в четвертьфинал вышли испанские "Барселона" и "Реал" , немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), а также итальянский "Ювентус" и английский "Лестер".

Жеребьевка 1/4 финала состоится 17 марта в швейцарском Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут 11-12 апреля, ответные встречи будут сыграны 18-19 апреля.