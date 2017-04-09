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Овечкин травмировал соперника силовым приемом в матче НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин травмировал защитника «Бостон Брюинс» Брэндона Карло в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось на YouTube-канале Sportsnetcanada.
Эпизод произошел в первом периоде. Овечкин толкнул Карло на борт, когда тот тормозил, отклонившись назад. В результате защитник ударился головой, его увели в раздевалку. Россиянин извинился за произошедшее.
Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:1, Овечкин отметился передачей.
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