Овечкин травмировал соперника силовым приемом в матче НХЛ

Эпизод произошел в первом периоде. Овечкин толкнул Карло на борт, когда тот тормозил, отклонившись назад. В результате защитник ударился головой, его увели в раздевалку. Россиянин извинился за произошедшее.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:1, Овечкин отметился передачей.