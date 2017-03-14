«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Лондонский «Челси» обыграл « Манчестер Юнайтед » в четвертьфинальном матче Кубка Англии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером в понедельник, 13 марта, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой игре забил полузащитник «синих» Н'Голо Канте на 51-й минуте.

С 35-й минуты гости играли в меньшинстве. За две желтые карточки с поля был удален полузащитник Андер Эррера.

16 марта «Манчестер Юнайтед» сыграет с российским «Ростовом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча этих команд прошла 9 марта в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1.