CAS пожизненно дисквалифицировал доктора Португалова

Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о пожизненной дисквалификации Сергея Португалова – бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта, специалиста в области спортивной медицины и фармакологии, фигуранта допинг-скандала с участием Всероссийской федерации легкой атлетики.

Как уточняется, решение по Португалову было вынесено 10 марта 2017 года. Специалиста обвиняют в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а именно: "Обладание запрещенной субстанцией или методом", "Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода" и "Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода". Дисквалификация вступила в силу с момента вынесения решения, передает РИА Новости.