Мутко отреагировал на слова Дзюбы об «убийстве» «Зенита» в матче РФПЛ с «Амкаром»

«Дзюба сказал, что ещё не видел, чтобы так убивали «Зенит»? 90 минут продолжается игра, 90 минут — напоминаю. Но в целом мы поменяли ситуацию в судейском корпусе, сейчас работают профессионалы. Будет рейтинг судей, чтобы убрать так называемую проблему судейской «прописки». По апрельской игре «Спартак» – «Зенит» тоже подумаем, кто будет судить», — цитирует Мутко Sportbox.

По словам чиновника, на данный момент вопрос об использовании видеоповторов в поединках РФПЛ на повестке дня не стоит.

«Их ещё нигде в мире нет, только на Кубке конфедераций попробуем их использовать», — добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что «Зенит» на выезде проиграл «Амкару» со счётом 0:1.