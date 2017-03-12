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Мутко отреагировал на слова Дзюбы об «убийстве» «Зенита» в матче РФПЛ с «Амкаром»
Вице-президент России и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, в резкой форме выразившего недовольство работой бригады арбитров на матче 19-го тура РФПЛ с «Амкаром».
«Дзюба сказал, что ещё не видел, чтобы так убивали «Зенит»? 90 минут продолжается игра, 90 минут — напоминаю. Но в целом мы поменяли ситуацию в судейском корпусе, сейчас работают профессионалы. Будет рейтинг судей, чтобы убрать так называемую проблему судейской «прописки». По апрельской игре «Спартак» – «Зенит» тоже подумаем, кто будет судить», — цитирует Мутко Sportbox.
По словам чиновника, на данный момент вопрос об использовании видеоповторов в поединках РФПЛ на повестке дня не стоит.
«Их ещё нигде в мире нет, только на Кубке конфедераций попробуем их использовать», — добавил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что «Зенит» на выезде проиграл «Амкару» со счётом 0:1.
Впоследствии капитан команды из Санкт-Петербурга назвал арбитра встречи Евгения Турбина главным героем встречи.
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