Российский тренер помог сломавшему лыжу швейцарскому биатлонисту в ходе смешанной эстафеты

Один из тренеров сборной России по биатлону помог швейцарскому спортсмену Серафину Вистнеру, сломавшему лыжу на дистанции смешанной эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Как сообщает Международный союз биатлонистов (IBU) посредством социальной сети Twitter, российский тренер подбежал к Вистнеру и отдал ему комплект запасных лыж, благодаря чему швейцарец смог продолжить гонку.

RT вёл текстовую трансляцию гонки.