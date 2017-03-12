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Российский тренер помог сломавшему лыжу швейцарскому биатлонисту в ходе смешанной эстафеты

Российский тренер помог сломавшему лыжу швейцарскому биатлонисту
Фото:
Один из тренеров сборной России по биатлону помог швейцарскому спортсмену Серафину Вистнеру, сломавшему лыжу на дистанции смешанной эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Как сообщает Международный союз биатлонистов (IBU) посредством социальной сети Twitter, российский тренер подбежал к Вистнеру и отдал ему комплект запасных лыж, благодаря чему швейцарец смог продолжить гонку.
Ранее сообщалось, что команда Франции победила в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти. Сборная России в составе Татьяны Акимовой, Ирины Старых, Матвея Елисеева и Евгения Гараничева финишировала четвёртой.
RT вёл текстовую трансляцию гонки.
Спорт
Евгений Гараничев Татьяна Акимова Ирина Старых Матвей Елисеев
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