Минаков вступился за «давшего леща» дагестанскому бойцу Минеева

В Дагестане во время боя в рамках открытого чемпионата по ММА произошла массовая драка. Бойцы Минеев и Джуманиязов не прекратили борьбу и после окончания поединка. Когда бой был остановлен, Джуманиязов ударил соперника ногой. В ответ Минеев стукнул его кулаком по голове. Зрители выскочили на ринг и устроили драку. После инцидента спортсмены принесли друг другу извинения и пожали руки. Позднее результат боя аннулировали. Джуманиязов и его команда дисквалифицированы.

«Хамство недопустимо нигде – ни в спорте, ни в жизни. Но оно, к сожалению, встречается, и очень часто. Хамов достаточно. Не знаю лично этого парня (Джуманиязова), может быть, он неплохой спортсмен, но позволил себе такие эмоции. Это неправильно. Володя, я считаю, отреагировал правильно, - сказал Минаков.

По его словам, турнир проходил в Дагестане, а в этой республике в ответ на хамство нельзя промолчать.

«Если бы Владимир не отреагировал, он потерял бы уважение многих. Но любое хамство должно быть наказуемо. Володя лежал на спине, человек его пнул ногой после гонга, Вова правильно сделал, что встал и дал ему леща», - добавил Минаков.

Спортсмен считает, что не стоит дисквалифицировать Джуманиязова, если это единичный случай с его стороны. Минаков полагает, что бойцы помирятся, и между ними нет личной неприязни, просто они дали волю эмоциям.