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Игроки «Интера» повторили рекорд 83-летней давности, оформив два хет-трика в одном матче
Футболисты «Интера» Мауро Икарди и Эвер Банега повторили клубный рекорд, оформив по хет-трику в матче чемпионата Италии с «Аталантой».
Поединок завершился победой «Интера» со счётом 7:1, а пять из семи мячей команда забила уже в первом тайме.
Предыдущий официальный матч, в котором игрокам «Интера» удалось оформить сразу два хет-трика, датируется 1933 годом — тогда легенда клуба Джузеппе Меацца, именем которого назван домашний стадион команды, и Аттилио Демария забили по три мяча в ворота «Казале».
Ранее сообщалось, что нападающий «Торино» Андреа Белотти оформил самый быстрый хет-трик в чемпионате Италии с 2000 года, трижды поразив ворота «Палермо» за восемь минут.
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