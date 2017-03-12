Игроки «Интера» повторили рекорд 83-летней давности, оформив два хет-трика в одном матче

Футболисты «Интера» Мауро Икарди и Эвер Банега повторили клубный рекорд, оформив по хет-трику в матче чемпионата Италии с «Аталантой».

Поединок завершился победой «Интера» со счётом 7:1, а пять из семи мячей команда забила уже в первом тайме.

Предыдущий официальный матч, в котором игрокам «Интера» удалось оформить сразу два хет-трика, датируется 1933 годом — тогда легенда клуба Джузеппе Меацца, именем которого назван домашний стадион команды, и Аттилио Демария забили по три мяча в ворота «Казале».