Шансы «Спартака» стать чемпионом страны повысились до 83%, считают эксперты

После победы «Спартака» над «Анжи» букмекеры укрепились во мнении, что чемпионом России по футболу в этом сезоне станет московский «Спартак».

На победу красно-белых теперь предлагается ставить за 1.25 (83% вероятности). В случае если «Спартаку» не удастся выиграть чемпионат, сыграет ставка с коэффициентом 4.00 (17%).

Золотые медали для «Зенита» теперь котируются за 6.00, для ЦСКА — за 15.00 (см. все коэффициенты на матч).

На данный момент отрыв «Спартака» от ЦСКА и «Зенита» составляет восемь очков. До конца чемпионата командам осталось провести по 11 матчей.