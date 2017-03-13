Шансы «Спартака» стать чемпионом России повысились до 83%

После победы «Спартака» над «Анжи» эксперты заявили, что шансы красно-белых стать чемпионами страны увеличились до 83%, сообщает «Чемпионат».

По данным букмекеров, теперь надо ставить на «Спартак» за 1.25 (83% вероятности). В противном случае, если чемпионат выиграет другая команда, сыграет ставка с коэффициентом 4.00 (17%).

Сейчас «Спартак» набрал 44 очка и занял первое место в турнирной таблице РФПЛ. После победы «Анжи» в матче 19-го тура РФПЛ красно-белые увеличили отрыв от ЦСКА и «Зенита» на 8 очков.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0.

До конца чемпионата команды проведут еще по 11 матчей.