«Зенит» обвинил в своем проигрыше «Амкару» судью из Москвы

В Перми местный «Амкар» со счетом 1:0 обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга. После матча игроки и тренеры гостей посетовали на несправедливое, по их мнению, судейство. В то же время, эксперты «Спорт-Экспресса» не нашли в действиях судей ошибок, которые могли повлиять на итоговый результат.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после игры отметил, что его команда постоянно теряет очки в матчах, когда судят арбитры из Москвы.

«Не хочется повторять, но придется – мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со "Спартаком" . По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас», - заявил Луческу.

С тренером солидарен и форвард гостей Артем Дзюба . «Говорить по игре нечего. Судья сегодня – главный герой матча», - сказал он.

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Амкара». Единственный мяч забил игрок хозяев Роланд Гиголаев

У «Зенита» и ЦСКА теперь по 36 очков, но армейцы опережают питерцев по личным встречам (1:1 в Санкт-Петербурге, 0:0 в Москве). Обе команды на пять очков отстают от лидирующего «Спартака», который сегодня примет «Анжи».