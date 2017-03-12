Хоккеист Овечкин выпал за бортик во время матча НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Лос-Анджелес Кингз» продлил свою безрезультативную серию в регулярном чемпионате НХЛ, а во время одной из смен упал через борт, чем рассмешил хоккеистов собственной команды.

Овечкин повторил свой антирекорд, не забросив шайбу уже в девятом матче подряд. Помимо этого россиянин остаётся без голов при игре в равных составах 17-й матч кряду.

В текущем сезоне на счету хоккеиста 55 (27+28) очков в 66 матчах.

Помимо отсутствия забитых шайб Овечки отличился падением при очередной смене пятёрки «Вашингтона».

«Он однозначно войдёт в Зал хоккейной славы. Овечкин сделал много хорошего для хоккея, кроме одного — он до сих пор не научился хорошо заменяться»,— сказал комментатор во время трансляции матча.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин на некоторое время стал доставщиком пиццы.