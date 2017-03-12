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Хоккеист Овечкин выпал за бортик во время матча НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Лос-Анджелес Кингз» продлил свою безрезультативную серию в регулярном чемпионате НХЛ, а во время одной из смен упал через борт, чем рассмешил хоккеистов собственной команды.
Овечкин повторил свой антирекорд, не забросив шайбу уже в девятом матче подряд. Помимо этого россиянин остаётся без голов при игре в равных составах 17-й матч кряду.
В текущем сезоне на счету хоккеиста 55 (27+28) очков в 66 матчах.
Помимо отсутствия забитых шайб Овечки отличился падением при очередной смене пятёрки «Вашингтона».
«Он однозначно войдёт в Зал хоккейной славы. Овечкин сделал много хорошего для хоккея, кроме одного — он до сих пор не научился хорошо заменяться»,— сказал комментатор во время трансляции матча.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин на некоторое время стал доставщиком пиццы.
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