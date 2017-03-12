Овечкин выпал за бортик во время матча

Хоккеист Александр Овечкин упал за борт площадки во время смены составов, передает официальный сайт НХЛ, опубликовавший видео падения. Забавный эпизод произошел в время матча «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз».

Овечкин не смог забросить ни одной шайбы и продлил личную безрезультативную серию. Вдобавок во время смены он упал через борт площадки и рассмешил комментаторов и хоккеистов.

Один из комментаторов, увидев «полет» Овечкина, пошутил: «Парень однозначно войдет в Зал славы. Он сделал так много хорошего для хоккея, но так и не научился хорошо делать замену».

Овечкин не поражает ворота соперника уже девять матчей подряд. Отметим, что Вашингтон уступил со счетом 2:4. Это третье подряд поражение команды.