Минаков вступился за «давшего леща» дагестанскому бойцу Минеева

Боец смешанного стиля Владимир Минеев правильно сделал, что ответил сопернику Азизу Джуманиязову на хамство в бою в рамках открытого чемпионата Дагестана. Такое мнение выразил российский боец ММА Виталий Минаков . Его слова приводит «Р-Спорт».

«Хамство недопустимо нигде — ни в спорте, ни в жизни. Но оно, к сожалению, встречается, и очень часто. Не знаю лично этого парня (Джуманиязова), может быть, он неплохой спортсмен, но позволил себе такие эмоции. Это неправильно», — сказал Минаков.

«Володя, я считаю, отреагировал правильно. Володя лежал на спине, человек его пнул ногой после гонга, Вова правильно сделал, что встал и дал ему леща», — считает боец.

По его словам, если не реагировать на хамство, можно потерять уважение. «Все, кто занимаются контактными видами единоборств, прекрасно понимают, что значит не отреагировать на подобное хамство. В спортивной среде это не приветствуется, так же как и само хамство», — добавил Минаков.

Бой в рамках открытого чемпионата Дагестана по ММА, прошедший в субботу, завершился массовой дракой. После гонга Джуманиязов, поднимаясь из партера, ударил оппонента ногой. В ответ тот нанес удар кулаком по голове дагестанского бойца, после чего на ринг выбежали болельщики и устроили потасовку.

Союз ММА России дисквалифицировал Джуманиязова и его команду Dagestan fighters, а также аннулировал результат поединка.