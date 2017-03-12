Бой чемпионата Дагестана по ММА закончился массовой дракой

Боец ММА Владимир Минеев , выступающий в организации Fight Nights, приехал в Дагестан на сборы и решил выступить на местном чемпионате среди любителей.

Соперником Минеева стал Азиз Джуманиязов. Бой для Минеева сложился не слишком удачно, его оппонент большую часть времени контролировал его в партере.

После окончания второго раунда Джуманиязов лягнул соперника, Минеев поднялся и нанес удар.

Через несколько секунд на ринге уже было полно людей и началась массовая драка.