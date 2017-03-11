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Видео: Малкин забросил курьезную шайбу в НХЛ
Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Эдмонтон Ойлерз" (3:2, ОТ), забросив курьезную шайбу.
После броска Малкина голкипер Кэм Тэлбот не смог зафиксировать шайбу, и она выкатилась из-под него. Форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид попытался выбить ее, но попал в своего вратаря, от которого шайба влетела в ворота. Несмотря на серию рикошетов, взятие ворот было записано на Малкина.
Таким образом, Малкин набрал 71 очко в 59 играх текущего сезона НХЛ (32 шайбы, 39 передач) и делит второе место в гонке бомбардиров с нападающим "Чикаго" Патриком Кейном. В активе одноклубника россиянина Сидни Кросби 70 очков (34+36). Лучшим бомбардиром НХЛ на данный момент является Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" - 75 очков (23+52).
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