УЕФА выделил €1 млн на поддержку футбола в Крыму

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил €1 млн на развитие футбола в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза (КФС).

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошло рабочее совещание с участием члена исполкома УЕФА Франтишека Лауринеца, директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, президента КФС Юрия Ветохи , управляющего делами КФС Ольги Безугловец, а также представителей финансового и юридического департаментов УЕФА. В ходе двусторонней встречи были обсуждены наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием футбола в Крыму, а также выработаны пути их решения.

"УЕФА выделил €1 миллион на развитие крымского футбола, а представители Союза заявили о готовности сотрудничать с КФС по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА "Хет-трик", направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, - отмечается в сообщении пресс-службы. - Чиновники УЕФА высоко оценили работу КФС по развитию футбола на полуострове и выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку футболу в Крыму".

Также сообщается, что Лауринец и Лакович объявили о готовности УЕФА совместно с КФС осуществлять обучение, повышение квалификации и лицензирование крымских футбольных тренеров и арбитров. Представители УЕФА и КФС также договорились вести совместную работу по решению проблемы, связанной с трансферными сертификатами крымских футболистов.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошел с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал симферопольский клуб "ТСК Таврия".