WADA недовольно назначением Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило недовольство назначением двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой на ключевую роль в российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Об этом информирует BBC.

«Несмотря на то, что российская сторона приняла решение о назначении данного состава наблюдательного совета, агентство передаст информацию в Независимый наблюдательный комитет для дальнейшего рассмотрения», — говорится в заявлении.

Исинбаева подвергала жёсткой критике деятельность WADA. В частности, санкции в отношении российских легкоатлетов, отстранённых от участия в Олимпиаде—2016, она назвала «вопиющим политическим заказом».

WADA считает, что назначение Исинбаевой не согласуется с планами необходимых реформ.

Ранее Исинбаева заявила, что будет делать всё возможное для борьбы с допингом.