Мартен Фуркад завершил сезон, чтобы присутствовать при рождении ребенка

Французский биатлонист Мартен Фуркад принял решение завершить сезон досрочно. Таким образом, француз не принимать участие в заключительном этапе Кубка мира в Осло. Причиной такого решения стало скорое рождение ребенка, которого они ждут с его подругой Элен, сообщает L'Équipe.

"Ты живешь всего один раз. Так что нужно уметь делать выбор. И я выбрал вернуться домой, чтобы присутствовать при рождении ребенка, потому что я чувствую это глубоко внутри", - сказал Фуркад.

Фуркад досрочно одержал победу в общем зачете Кубка мира, поэтому последний этап не будет иметь для него никакого значения.