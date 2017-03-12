Пидручный: мои слова про русских полностью перекрутили журналисты

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал свои слова насчёт пьяных русских в Контиолахти, которые, по его утверждению, пресса неправильно истолковала.

«Вы меня, наверное, про пьяных русских будете спрашивать? Мои слова там полностью перекрутили. Я бы хотел всё пояснить, чтобы не было непоняток. Меня спросили, как атмосфера в Контиолахти, на что я ответил, что много русских и пьяных. Я имел ввиду вообще пьяных людей, вне зависимости от национальности и сказал это в шутку, а журналист вынес в заголовок. Потом россияне решили, что, дескать, мне мешают русские болельщики. Я не хотел никого обидеть, тем более у меня есть родственники в России, и мне сегодня утром было перед ними неудобно.

C российскими болельщиками проблем не было. Бывает, что болельщики пристают к нам в отеле, но с этим сталкиваются абсолютно все спортсмены. Я ничего не имею против русских болельщиков и ни в коем случае не хотел обидеть русский народ. К российским болельщикам и биатлонистам у меня нет никаких претензий. С российскими биатлонистами у нас хорошие дружеские отношения, как и с другими командами. Мы общаемся только о спорте, а никакие другие темы, особенно политические, не затрагиваем. А насчёт пьяных — я с пониманием к этому отношусь. Просто констатировал факт, что здесь много пьяных. А касательно русских, я имел ввиду, что ни на одном этапе нет столько русских, как здесь», — отметил Пидручный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым

Полную версию интервью с Пидручным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время в разделе «Биатлон».