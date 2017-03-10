Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

Березуцкий приостановил карьеру в сборной РФ

Березуцкий приостановил карьеру в сборной РФ
Фото:
Футболист Василий Березуцкий покинул сборную России. Такое решение защитник московского ЦСКА принял в связи с возрастом и состоянием здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
«Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА», - заявил Березуцкий.
34-летний Березуцкий выступает в составе национальной команды с 2003 года. Всего за сборную России защитник провел 101 матч и записал на свой счет пять голов. В 2016 году на чемпионате Европы Березуцкий был капитаном сборной. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что футболист может возобновить выступления в составе сборной в случае крайней необходимости.
Другой защитник ЦСКА Сергей Игнашевич принял решение приостановить выступления за сборную России летом 2016 года.
Еще 67 источников
Спорт
Станислав Черчесов Василий Березуцкий Сергей Игнашевич
Оставить комментарий

Последние новости