Березуцкий приостановил карьеру в сборной РФ

Футболист Василий Березуцкий покинул сборную России. Такое решение защитник московского ЦСКА принял в связи с возрастом и состоянием здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

«Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА», - заявил Березуцкий.

34-летний Березуцкий выступает в составе национальной команды с 2003 года. Всего за сборную России защитник провел 101 матч и записал на свой счет пять голов. В 2016 году на чемпионате Европы Березуцкий был капитаном сборной. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что футболист может возобновить выступления в составе сборной в случае крайней необходимости.