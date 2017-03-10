Фергюсон назвал Нурмагомедова «позором» легкого веса UFC

«Я знаю, что его менеджер написал эти извинения. Этими вещами занимается он. Иногда он пишет с неправильного аккаунта. Забавно, когда он иногда пишет в своём Twitter от лица Хабиба так, будто это его аккаунт, а потом удаляет то, что написал», — сказал Фергюсон.

В отношении самого Нурмагомедова Фергюсон был категоричен.

«Ты позор легкой весовой категории своего лагеря. Такое поведение неуважительно и эгоистично», - заявил он.

6 марта Нурмагомедов написал в своем аккаунте в Instagram , что «всех подвел». Спортсмен извинился перед болельщиками, UFC и перед своим соперником.

Бой за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым должен был состояться 5 марта в Лас-Вегасе. Однако 3 марта поединок был отменен, так как спортсмен из России был госпитализирован из-за подозрений на камни в почках. Боец почувствовал себя плохо во время сгонки веса в сауне.

Встреча между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывается уже третий раз.