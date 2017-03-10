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Фергюсон назвал Нурмагомедова «позором» легкого веса UFC
Боец смешанных единоборств из США Тони Фергюсон заявил, что извинения со стороны Хабиба Нурмагомедова написаны менеджером российского спортсмена. Американец назвал бойца «позором легкого веса UFC». Его слова передает MMAjunkie.
«Я знаю, что его менеджер написал эти извинения. Этими вещами занимается он. Иногда он пишет с неправильного аккаунта. Забавно, когда он иногда пишет в своём Twitter от лица Хабиба так, будто это его аккаунт, а потом удаляет то, что написал», — сказал Фергюсон.
В отношении самого Нурмагомедова Фергюсон был категоричен.
«Ты позор легкой весовой категории своего лагеря. Такое поведение неуважительно и эгоистично», - заявил он.
6 марта Нурмагомедов написал в своем аккаунте в Instagram, что «всех подвел». Спортсмен извинился перед болельщиками, UFC и перед своим соперником.
Бой за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым должен был состояться 5 марта в Лас-Вегасе. Однако 3 марта поединок был отменен, так как спортсмен из России был госпитализирован из-за подозрений на камни в почках. Боец почувствовал себя плохо во время сгонки веса в сауне.
Встреча между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывается уже третий раз.
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