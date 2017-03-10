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FIFA признала Мутко «неприемлемым» кандидатом в свой совет
Вице-премьера РФ, главу Российского футбольного союза Виталия Мутко не переизберут в совет Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванные источники.
По данным AP, Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям организации. По словам собеседников агентства, FIFA признала Мутко «неприемлемым» кандидатом и не допустила его к выборам в совет.
Как заявили источники Associated Press, Мутко не прошел проверку из-за того, что является вице-премьером. Его присутствие в совете FIFA нарушило бы устав организации, запрещающий вмешательство государства в футбольные вопросы.
Выборы кандидатов от UEFA в совет FIFA пройдут 5 апреля. Четыре кандидата будут выбраны на четырехлетний срок. Кроме Мутко в списке кандидатов от UEFA значились Шандор Чаньи (Венгрия), Деян Савичевич (Черногория), Гейр Торстейнссон (Исландия) и Костакис Куцокумнис (Кипр).
В конце 2016 года появилась информация, что комитет FIFA по этике начал расследование о возможной связи Мутко с системой допинга в России. Позже в организации опровергли информацию о таком расследовании.
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