FIFA признала Мутко «неприемлемым» кандидатом в свой совет

По данным AP, Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям организации. По словам собеседников агентства, FIFA признала Мутко «неприемлемым» кандидатом и не допустила его к выборам в совет.

Как заявили источники Associated Press, Мутко не прошел проверку из-за того, что является вице-премьером. Его присутствие в совете FIFA нарушило бы устав организации, запрещающий вмешательство государства в футбольные вопросы.

В конце 2016 года появилась информация, что комитет FIFA по этике начал расследование о возможной связи Мутко с системой допинга в России. Позже в организации опровергли информацию о таком расследовании.