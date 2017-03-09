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Окончен бой: "Ростов" не смог обыграть "Манчестер Юнайтед"
Встреча между российским «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтедом» закончилась ничьей – 1:1. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы проходил на арене «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.
Счет открыл игрок английского клуба Генрих Мхитарян после передачи Златана Ибрагимовича на 35-й минуте игры. Хозяева сравняли счет на 53-й минуте – мяч забил Александр Бухаров после передачи Тимофея Калачева. Ответная встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта. «Манчестер Юнайтед» пропустил в Лиге Европы впервые за пять матчей. Всего сухая серия английской команды длилась 443 минуты.
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