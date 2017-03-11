Встретили как рок-звезд. "Манчестер" поблагодарил россиян за радушный прием

Болельщики "Манчестер Юнайтед" были приятно удивлены радушным приемом, оказанным им в Ростове-на-Дону, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Фанат Мэт Путланд рассказал, что город встретил англичан "как рок-звезд", а общение болельщиков "Ростова" и "Манчестера" было отмечено "взаимным уважением и теплотой".

"На стадионе, во время перерыва между таймами, фанаты "Ростова" подошли к нам. Они вели себя так, как будто мы рок-звезды. Они фотографировались с нами и жали руки. Я прежде не видел ничего подобного. Так или иначе, это одно из моих самых приятных переживаний, связанных с путешествиями за пределы ЕС ", — отметил болельщик.

Путланд признался, что испытывал "смешанные чувства" перед поездкой в Россию. Однако по прибытии в Ростов-на-Дону все опасения развеялись. "Где бы мы ни были, в барах или ресторанах, нас всюду приветствовали. А когда мы добрались до стадиона, нам раздали теплые пледы, чтобы мы не замерзли", — рассказал он журналистам.

"Фанаты "Манчестер Юнайтед" благодарны местным болельщикам за проявленное уважение", — сказано на странице клуба. Англичане пообещали оказать "Ростову" столь же радушный прием на ответном матче 16 марта.

Поклонники клуба также оставили массу доброжелательных комментариев на странице "Манчестера" в Facebook.

"Отлично, Ростов! "Манчестер" отплатит той же теплотой, когда вы приедете в Олд Траффорд", — пишет Billy Clark.

"Прекрасный жест фанатов "Ростова". Я поражен радушием, с которым приняли болельщиков "Манчестера", — прокомментировал матч André Barrett.

"Я надеюсь, "Манчестер" устроит для ростовчан что-нибудь подобное в ответ", — написал Delroy Bosco.

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