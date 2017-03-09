Чемпион мира по мотогонкам разбился насмерть

На трассе в Ногару погиб чемпион мира по мотогонкам на выносливость Антони Делял. Французский спортсмен разбился во время тестовых заездов. Об этом сообщает Motorsport

Трагедия произошла, когда мотоциклист выезжал на прямой выезд с пит-лейна. 35-летний пилот готовился к гонке продолжительностью 24 часа. Несмотря на первую медицинскую помощь, которую ему оказали на месте, Делял скончался от полученных травм. Спортсмен пять раз становился чемпионом мира в гонках на выносливость.