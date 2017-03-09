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«Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 1:1.
На 18-й минуте донская команда понесла незапланированную потерю — из-за травмы плеча поле покинул Владимир Гранат.
Манкунианцы открыли счёт за 10 минут до конца первого тайма, когда Генрих Мхитарян замкнул передачу Златана Ибрагимовича.
Отыгрался российский клуб на 53-й минуте — Тимофей Калачёв выдал мяч на Александра Бухарова, который принял мяч на грудь и пробил в левый угол ворот Серхио Ромеро.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.
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