ФИФА пригрозила отказать США в проведении ЧМ-2026 из-за указа Трампа

Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила лишить США права претендовать на проведение чемпионата мира в 2026 году из-за миграционного указа Дональда Трампа , заявил президент федерации Джанни Инфантино . Как сообщает Bloomberg, США являются наиболее вероятным кандидатом на проведение ЧМ-2026. При этом не исключается, что США могут провести чемпионат совместно с Канадой и Мексикой, сообщает Sports.ru.

«Болельщики и официальные лица сборных, прошедших квалификацию на ЧМ, должны иметь возможность въезда в страну, где проводится турнир. Это касается всех соревнований, проводимых под эгидой ФИФА. Очевидно, что в ином случае ЧМ не будет там проводиться», - сказано в заявлении Инфантино.

Президент ФИФА отметил, что уважает дело Дональда Трампа, но вместе с тем, глава страны отвечает за «лучшие решения для страны».

Новый указ Трампа «О защите от въезда в страну иностранных террористов», подписанный 6 марта, содержит некоторые послабления в формулировках и вступит в действие 16 марта.

Предыдущий указ, подписанный в конце января, был временно отменен судом, поэтому администрация решила разработать новый.