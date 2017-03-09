«Вашингтон» обыграл «Денвер», Уолл набрал 30 очков

«Вашингтон Уизардс» победил «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 123:113 в пользу гостей.

Эта победа стала для «Уизардс» третьей подряд и пятой в последних шести матчах.