Москвич умер во время экстремального марафона

В ходе проведения Байкальского ледового марафона умер 35-летний спортсмен из Москвы. По предварительным данным, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Байкальский ледовый марафон проходил 7 марта в рамках Международного фестиваля "Зимниада -2017". Этот забег считается одной из самых в мире сложных гонок на выносливость, передает ТАСС. В этом году в забеге приняла участие рекордное количество спортсменов — 200 бегунов из 32 стран мира.