Российская теннисистка Веснина выиграла турнир в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Елена Веснина обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 19 марта, и завершилась победой Весниной со счетом 6:7, 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 3 часа 2 минуты.

Для Весниной титул, выигранный в Индиан-Уэллсе, стал первым в сезоне и третьим в карьере в WTA в одиночном разряде.

18 марта стало известно, что финал турнира в Индиан-Уэллсе будет российским.