«Барселона» забила ПСЖ шесть мячей и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Барселона» обыграла «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Барселоне 8 марта и завершилась победой хозяев со счетом 6:1. К 88-й минуте каталонцы выигрывали 3:1, для выхода в следующую стадию им нужно было забивать трижды. Дубль оформил Неймар (88-я, 91-я минута), решающий мяч на 95-й минуте забил Серхио Роберто.

Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 4:0.