Карпин показал неприличный жест испанскому журналисту

Бывший главный тренер "Спартака" , а ныне главный редактор футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ" Валерий Карпин посетил предматчевую пресс-конференцию в преддверии первой встречи 1/8 финала Лиги Европы "Сельта" - "Краснодар", в ходе которой коротко ответил на вопросы испанского журналиста.

Впрочем, на последний из них - о том, за кого в предстоящем противостоянии будет болеть россиянин Карпин, в свое время игравший за "Сельту" - он давать ответа не стал, показав в шутку представителю прессы средний палец, после чего ушел с мероприятия. Сам журналист тоже воспринял этот поступок с улыбкой, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Харунова.

Поединок "Сельта" - "Краснодар" состоится завтра в Испании. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.