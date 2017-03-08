Тренер: Мостовой и Карпин не играли бы в нынешнем составе "Сельты"

Россияне Александр Мостовой Валерий Карпин не смогли бы закрепиться в нынешнем составе испанского футбольного клуба "Сельта". Об этом на пресс-конференции накануне матча с "Краснодаром" в Лиге Европы иронично заявил главный тренер галисийцев Эдуардо Бериссо.

Ранее во вторник Мостовой в разговоре с корреспондентом ТАСС попросил передать привет Бериссо, с которым выступал в "Сельте" на протяжении нескольких лет.

"Спасибо большое, ему тоже привет, но он бы не играл. Как и Карпин", - отреагировал с иронией тренер испанского клуба.

Бериссо, выступавший на позиции центрального защитника, отыграл за "Сельту" 129 матчей с 2000 по 2005 год. Мостовой и еще один россиянин Валерий Карпин являются одними из легенд галисийского клуба. Первый провел за него 234 игры (56 мячей) с 1996 по 2004 год, второй - 168 встреч (26 мячей) с 1997 по 2002 год. Популярность Мостового в Виго была настолько высока, что власти города поддержали инициативу болельщиков установить россиянину памятник; был сделан эскиз, поставлен постамент, однако до установки монумента так и не дошло.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 9 марта в Виго, начало - 23:05 мск.

"У "Краснодара" выделяется средняя линия"

"Краснодар" является хорошо организованной командой, в которой выделяется средняя линия, заявил Бериссо.

"Краснодар" - хорошо организованная команда со структурой игры, которую они постоянно пытаются сохранять, - поделился впечатлениями от команды Игоря Шалимова Бериссо. - Когда у них мяч - они его удерживают, если нет - они прессингуют. Стоит отметить, что у них хорошие игроки средней линии. Повторюсь, очень организованная команда".

"В предстоящем противостоянии нет фаворитов, - считает аргентинский специалист. - Обе команды прошли сильных соперников в предыдущем раунде. Это будет матч против очень сложного соперника. Но мы тоже амбициозны, и почему бы нам не дойти до финала турнира".

Бериссо также сообщил, что в предстоящей игре команде точно не смогут помочь чилийский полузащитник Педро Пабло Эрнандес и вратарь Рубен Бланко

В последнем туре чемпионата страны "Сельта" была разгромлена "Барселоной" - 0:5. "Мы в очень хорошем расположении духа, - заявил тренер. - Конечно, после поражения от "Барселоны" было не просто, но мы уже настроены на следующий матч. Мы учимся на наших поражениях, как и на победах, так что для нас важен завтрашний матч; правда, не стоит забывать и про ответную игру".